В Одесской Кирхе прошел юбилейный гранд-концерт Анны Степановой

Орган, саксофон и оркестр – грандиозным концертом отметила свой скромный юбилей одесская саксофонистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов Анна Степанова. Концерт состоялся в Кафедеральном Соборе Святого Павла.
Анна рассказывают, что еще со студенческой скамьи привыкла отмечать свой день рождения на сцене. По традиции в этот день она всегда готовит для своих зрителей приятные сюрпризы.
- рассказывает Анна Степанова.
Анна активно занимается популяризацией саксофонной музыки и помогает развиваться молодым талантам. Она является основателем международного конкурса саксофонистов «Золотой саксрфон» и международного фестиваля «Сакс-академия». Музыкальные проекты талантливой исполнительницы традиционно поддерживает народный депутат Украины Сергей Кивалов.
- поделилась Анна Степанова.
Музыкальная программа гранд-концерта охватила сразу несколько столетий – начиная от барочной музыки – Бах, Вивальди, и заканчивая современными произведениями 20-21 столетий. Первая часть была посвящено саксофону и органу. По словам органистки Вероники Струк, эти два инструмента объединяет сама природа, независимо от стиля.
«Орган – это духовой инструмент и саксофон духовой инструмент. И поскольку у нас две тысячи труб в органе, добавляется просто еще одна труба с интересным тембром, с интересной окраской», - поделилась Вероника Струк.
Сочетание органа и саксофона в одесской Кирхе звучит не впервые. Вероника Струк рассказывает, что ее сотрудничество с Анной Степановой длится уже давно.
- отметила Вероника Струк.
Вторая часть программы была посвящена саксофону с оркестром. Выступления Анны Степановой и ее ученика ДуХанфона сопровождал камерный оркестр Одесского академического театра оперы и балета.
- поделился дирижер Игорь Чернецкий.
Среди гостей концерта было немало учеников Анны Степановой. Сулейман Алимов познакомился с ней на конкурсе «Золотой саксофон Одессы» в 2014 году.
- поделился Сулейман Алимов.
Юный Андрей Сухачев уже два с половиной года занимается у Анны Степановой вокалом.
- поделился Андрей Сухачев.
- добавил папа Андрея.
Концерт собрал не только постоянных поклонников творчества Анны Степановой, но и новых слушателей, которых по-настоящему вдохновила многожанровость ее таланта. Лучшие подтверждение этого - цветы и благодарные аплодисменты.