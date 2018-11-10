В Одесской Кирхе прошел юбилейный гранд-концерт Анны Степановой

Орган, саксофон и оркестр – грандиозным концертом отметила свой скромный юбилей одесская саксофонистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов Анна Степанова. Концерт состоялся в Кафедеральном Соборе Святого Павла.

Анна рассказывают, что еще со студенческой скамьи привыкла отмечать свой день рождения на сцене. По традиции в этот день она всегда готовит для своих зрителей приятные сюрпризы.

В этом году два композитора посвятили мне свою музыку. Я подумала, почему бы и нет, почему бы не сделать одесситов свидетелями первого исполнения. Сегодня гости концерта впервые услышат произведения «Скерцо» для саксофона и оркестра итальянского композитора Роберто Марино и композицию «Синхронизация» украинского композитора Мирослава Скорика. Премьеру «Синхронизации» мы играли в Загребе на международном сакс-конгрессе, но в сопровождении фортепьяно, а сегодня впервые в Украине и в мире состоится премьера этого произведения, но в сопровождении оркестра.

- рассказывает Анна Степанова.

Анна активно занимается популяризацией саксофонной музыки и помогает развиваться молодым талантам. Она является основателем международного конкурса саксофонистов «Золотой саксрфон» и международного фестиваля «Сакс-академия». Музыкальные проекты талантливой исполнительницы традиционно поддерживает народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Сегодняшний проект, как и многие предыдущие, уже в течении нескольких лет поддерживает народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Мы очень благодарны за поддержку в организации международного конкурса «Золотой Саксофон» в Одессе и в Киеве, а также международного фестиваля «Сакс-Академия», где мы привлекали международных самых классных звезд саксофона, которые приезжали в Одессу, давали концерт и мастер-классы для молодых украинских саксофонистов.

- поделилась Анна Степанова.

Музыкальная программа гранд-концерта охватила сразу несколько столетий – начиная от барочной музыки – Бах, Вивальди, и заканчивая современными произведениями 20-21 столетий. Первая часть была посвящено саксофону и органу. По словам органистки Вероники Струк, эти два инструмента объединяет сама природа, независимо от стиля.

«Орган – это духовой инструмент и саксофон духовой инструмент. И поскольку у нас две тысячи труб в органе, добавляется просто еще одна труба с интересным тембром, с интересной окраской», - поделилась Вероника Струк.

Сочетание органа и саксофона в одесской Кирхе звучит не впервые. Вероника Струк рассказывает, что ее сотрудничество с Анной Степановой длится уже давно.

Анна очень самобытный музыкант, с очень хорошей школой, хорошим чувством стиля самых разных эпох. С ней всегда очень интересно. Она очень эмоциональный яркий музыкант, и раскрывается по-настоящему уже на сцене. То есть можно на репетициях предполагать, что будет, но всегда очень ярко, всегда очень интересно она звучит на концертах.

- отметила Вероника Струк.

Вторая часть программы была посвящена саксофону с оркестром. Выступления Анны Степановой и ее ученика ДуХанфона сопровождал камерный оркестр Одесского академического театра оперы и балета.

Так как сегодня юбилей Анны Степановой, мы помогаем ей камерным оркестром. Будет очень разнообразная музыка, и в основном специально написанная для нее. Это не первое наше совместное выступление. Нам уже приходилось сотрудничать вместе с филармоническим национальным оркестром, мы вместе выступали, так что уже не в первый раз.

- поделился дирижер Игорь Чернецкий.

Среди гостей концерта было немало учеников Анны Степановой. Сулейман Алимов познакомился с ней на конкурсе «Золотой саксофон Одессы» в 2014 году.

Я тогда занял гран-при, мне подарили очень дорогой и знаменитый саксофон от фирмы «Сильвер». Теперь я приезжаю каждое лето к ней заниматься. Анна очень замечательный человек, профессионал своего дела, люблю и уважаю ее.

- поделился Сулейман Алимов.

Юный Андрей Сухачев уже два с половиной года занимается у Анны Степановой вокалом.

Мне нравится, что она выступает в разных местах, даже в Китае. Я бы тоже хотел так путешествовать и выступать. Мне очень нравится с ней заниматься.

- поделился Андрей Сухачев.

Мы знаем Анну Степанову очень давно, часто ходим на ее концерты. Мы пришли, чтобы поддержать ее и еще раз получить удовольствие от общения с хорошей музыкой.

- добавил папа Андрея.

Концерт собрал не только постоянных поклонников творчества Анны Степановой, но и новых слушателей, которых по-настоящему вдохновила многожанровость ее таланта. Лучшие подтверждение этого - цветы и благодарные аплодисменты.