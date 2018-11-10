В Измаиле через неделю будут слышны звуки сирен

Таким образом в городе проведут проверку оповещения Гражданской защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского городского совета.

В следующую среду, 21 ноября, в Измаиле будет проводиться плановая проверка системы оповещения Гражданской защиты. С этой целью будут проводить кратковременные включения электросирен. Время проверки оповещения — с 14:00 до 14:30.

Городские власти обращаются к измаильчанам и просят соблюдать спокойствие. Услышав звук сирены, не стоит волноваться, так как это — всего лишь проверка.