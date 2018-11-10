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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Измаиле через неделю будут слышны звуки сирен

Категория: Новости

В Измаиле через неделю будут слышны звуки сирен

  Таким образом в городе проведут проверку оповещения Гражданской защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского городского совета.

В следующую среду, 21 ноября, в Измаиле будет проводиться плановая проверка системы оповещения Гражданской защиты. С этой целью будут проводить кратковременные включения электросирен. Время проверки оповещения — с 14:00 до 14:30.

Городские власти обращаются к измаильчанам и просят соблюдать спокойствие. Услышав звук сирены, не стоит волноваться, так как это — всего лишь проверка.


Источник: Новостной портал Бессарабии



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