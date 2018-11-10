Китай выделит 200 млн долларов на строительство дороги от Мариуполя до Одессы

Китай инвестирует 200 миллионов долларов на создание четырехполосной магистрали от Мариуполя до Одессы и Рени через Николаев и Херсон.

Об этом стало известно после встречи заместителя министра инфраструктуры Украины Виктора Довганя с вице-премьер-министром Китая Лю Хэ и китайскими бизнесменами.

Чиновники обсудили проекты, в которые готов инвестировать китайский бизнес.

Так, одной из таких программ станет строительство бетонной автомобильной дороги между тремя украинскими портами – Одессой, Николаевом и Херсоном.

Проект дороги готовит китайская фирма «China Road and Bridge Corporation», которая также разрабатывала проект нового моста через Днепр около Кременчуга.

Компания CRBC готова заниматься строительством такой магистрали, которая проектируется как четырехполосная без ограничения веса грузовых автомобилей и оценивается в 200 млн долларов.