В Одессе проведут съемки международного сериала о боксе

Международный сериал под «рабочим» названием «Джонатан Форт» будут создавать американские и норвежские сценаристы и продюсеры совместно с украинским медиахолдингом «1+1 медиа».

80% кинопродукта снимут в Одессе и в Киеве.

Сериал о бывшем боксере, который получил опасную работу в посольстве Норвегии в Украине, уже официально проанонсировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко.

В настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы в сериале появились голливудские звезды. Кроме того, мы точно увидим на экранах бывшего футболиста сборной Норвегии Джона Карью, который в этой стране является популярным актером (на фото с Виталием Кличко).

Получит ли какую-нибудь роль в «Джонатане Форте» сам Виталий Кличко (либо его младший брат Владимир) и в каких местах Одессы пройдут съемки – пока неизвестно.