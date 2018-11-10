В Одесской Юракадемии прошел творческий фестиваль «Студенческая осень-2019»

После некоторого перерыва возобновился Областной фестиваль самодеятельного художественного творчества среди студентов вузов Одессы и Одесской области «Студенческая осень». В минувший вторник по-настоящему жарко было в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия».
Студенты демонстрировали свое мастерство в вокальном, хореографическом, театральном, оригинальном и других жанрах.
Песней «Земля моя» открыла второй тур студентка второго курса факультета правовой политологии НУ «ОЮА» Ирина Нечипоренко.
«Студенческая осень» – традиционный конкурс, учрежденный более десяти лет назад и возобновленный в этом году после трехлетнего перерыва.
Он приурочен ко Дню студентов, который отмечается 17 ноября.
Члены авторитетного жюри отбирали самых лучших из солистов-вокалистов и танцевальных коллективов этого вуза. И их нелегкой задаче не позавидуешь, ведь один номер был лучше другого. Оно и понятно.
Центр культуры НУ «ОЮА» – важная составляющая часть студенческой жизни будущих юристов, журналистов, политологов и социологов. Ведь важно не только состояться в профессии, но и раскрыть в себе творческие таланты, которые делают нашу жизнь ярче и многогранней.
Так, студентка четвертого курса факультета журналистики Екатерина Швец, занимающаяся танцами, уже является лауреатом Национального студенческого конкурса в Киеве, а в скором времени будет представлять свой родной вуз на Международном конкурсе во Франции.
Пройти в финал молодежного фестиваля есть шансы у многих, в этом признавались опытные члены жюри. Заведующая отделением училища искусств и культуры им.К.Данькевича, заслуженный работник культуры Украины Жанна Козаченко рассказала, что ее поразило профессиональное исполнение песни «Соколята» студентом факультета международно-правовых отношений Егором Полищуком:
Организатор фестиваля – Одесский областной комитет профсоюза работников образования и науки.
Как признался заместитель председателя областного комитета профсоюза работников образования и науки Игорь Щедров, активность в этом году несколько снизилась. В этот раз принимают участие не 18-20 вузов, как обычно, а 11 высших учебных заведений области. Сказался вынужденный трехлетний перерыв.
Студент третьего курса факультета международно-правовых отношений Артем Грахно, выпускник музыкальной школы (десять классов вокала и восемь – по классу фортепиано), выбрал для своего выступления «Испанское болеро»:
Приняла участие в фестивале и команда КВН факультета гражданской и хозяйственной юстиции «Соседи сверху».
– сообщил член команды Назар Гринчук.
Соревнования проходят в два тура. 15 ноября завершается второй тур фестиваля, и жюри подводит итоги. По окончании фестиваля, в двадцатых числах ноября состоится гала-концерт, который должен представить самые яркие творческие таланты вузов нашего региона.
По результатам проведения конкурса будут определены победители и, тем самым, будет определен вуз, который имеет самые высокие показатели в сфере культуры и творчества. В личном зачете все победители фестиваля получат звание лауреатов и дипломантов.