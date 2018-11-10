В Одесской Юракадемии прошел творческий фестиваль «Студенческая осень-2019»

После некоторого перерыва возобновился Областной фестиваль самодеятельного художественного творчества среди студентов вузов Одессы и Одесской области «Студенческая осень». В минувший вторник по-настоящему жарко было в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия».

Студенты демонстрировали свое мастерство в вокальном, хореографическом, театральном, оригинальном и других жанрах.

Песней «Земля моя» открыла второй тур студентка второго курса факультета правовой политологии НУ «ОЮА» Ирина Нечипоренко.

«Студенческая осень» – традиционный конкурс, учрежденный более десяти лет назад и возобновленный в этом году после трехлетнего перерыва.

Он приурочен ко Дню студентов, который отмечается 17 ноября.

Члены авторитетного жюри отбирали самых лучших из солистов-вокалистов и танцевальных коллективов этого вуза. И их нелегкой задаче не позавидуешь, ведь один номер был лучше другого. Оно и понятно.

Центр культуры НУ «ОЮА» – важная составляющая часть студенческой жизни будущих юристов, журналистов, политологов и социологов. Ведь важно не только состояться в профессии, но и раскрыть в себе творческие таланты, которые делают нашу жизнь ярче и многогранней.

Так, студентка четвертого курса факультета журналистики Екатерина Швец, занимающаяся танцами, уже является лауреатом Национального студенческого конкурса в Киеве, а в скором времени будет представлять свой родной вуз на Международном конкурсе во Франции.

Пройти в финал молодежного фестиваля есть шансы у многих, в этом признавались опытные члены жюри. Заведующая отделением училища искусств и культуры им.К.Данькевича, заслуженный работник культуры Украины Жанна Козаченко рассказала, что ее поразило профессиональное исполнение песни «Соколята» студентом факультета международно-правовых отношений Егором Полищуком:

У студентов Одесской юридической академии высокий уровень мастерства. Всегда радует хорошая вокальная школа, разнообразие репертуара. Охвачены все жанры. Особенно впечатлили вокалисты, исполнившие песню «Соколята» и композицию «Караван», и хореографическая работа «Восточный танец». Свое решение жюри примет после просмотра и прослушивания всех участников фестиваля.

Организатор фестиваля – Одесский областной комитет профсоюза работников образования и науки.

Как признался заместитель председателя областного комитета профсоюза работников образования и науки Игорь Щедров, активность в этом году несколько снизилась. В этот раз принимают участие не 18-20 вузов, как обычно, а 11 высших учебных заведений области. Сказался вынужденный трехлетний перерыв.

В фестивале принимают участие студенты вузов третьего и четвертого уровня аккредитации,– отметил Игорь Щедров. – Одесская юридическая академия традиционно участвует в этом смотре-конкурсе. Студенты этого вуза всегда показывают высокий уровень и находятся в числе победителей. Ведь руководство Юракадемии уделяет большое внимание всестороннему развитию своих студентов и создает для этого все необходимые условия. И сейчас, посмотрев выступления ребят, думаю, что Юракадемия займет рейтинговое место в таблице фестиваля.

Студент третьего курса факультета международно-правовых отношений Артем Грахно, выпускник музыкальной школы (десять классов вокала и восемь – по классу фортепиано), выбрал для своего выступления «Испанское болеро»:

Я люблю петь, пою с детства, больше тяготею к классике. Пою при любом удобном случае. А тут такой удачный случай. А в будущем хочу связать свою жизнь не только с юриспруденцией, но и с вокалом. Здесь студенты могут раскрыть свои творческие навыки и спортивные умения.

Приняла участие в фестивале и команда КВН факультета гражданской и хозяйственной юстиции «Соседи сверху».

Приятно, что при поддержке нашего президента Сергея Васильевича Кивалова наши студенты могут реализовываться не только как юристы, но и в разных видах творчества. Мы развиваемся в разных направлениях. Наше выступление сегодня несколько разбавило песни и танцы, мы разрядили атмосферу своими шутками и юмором. А через две недели в Одессе пройдет Чемпионат юмора, в котором мы будем участвовать и надеемся победить.

– сообщил член команды Назар Гринчук.

Соревнования проходят в два тура. 15 ноября завершается второй тур фестиваля, и жюри подводит итоги. По окончании фестиваля, в двадцатых числах ноября состоится гала-концерт, который должен представить самые яркие творческие таланты вузов нашего региона.

По результатам проведения конкурса будут определены победители и, тем самым, будет определен вуз, который имеет самые высокие показатели в сфере культуры и творчества. В личном зачете все победители фестиваля получат звание лауреатов и дипломантов.