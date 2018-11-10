В Одесском регионе ожидается ухудшение погоды

В пресс-службе Гидрометцентра Черного и Азовского морей предупредили, что в северных районах области температура воздуха упадет до -7, в остальных ожидается от -4 до +1. При этом, синоптики обещают свежий ветер с порывами до 14 м/с.

Продолжатся снегопады и гололедица. Автомобилистам очередной раз напоминают о необходимости подготовить свой транспорт к зиме и заменить летние шины зимними.

Отметим, в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Одесской области сообщили, что подрядные организации уже перешли в круглосуточный режим работы.