На этой неделе гриппом и ОРВИ заболели 4 тысячи одесситов

По мнению специалистов, такой уровень заболеваемости соответствует сезону и не превышает эпид.порог

На этой неделе в Одессе гриппом заболели 4284 человека, большая часть пациентов – дети до 17 лет. Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины, эта цифра составляет 72,2% от общего количества заболевших.

Вместе с этим, специалисты утверждают, что вирусов гриппа у пациентов не обнаружили – зафиксировано циркуляцию парагриппа, аденовируса, риновируса.

Самым эффективным методом профилактики гриппа медики считают вакцинацию. В сети одесских аптек доступны вакцины, которые способны защитить от штаммов вируса сезона 2018-2019. Это французская Ваксигрипп и южнокорейская Джи Си Флю.

Корью на этой неделе в нашем городе заболели 12 человек. И здесь большинство – 9 больных, тоже дети.

Отметим, по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости корью снизился на 2 случая. Всего же в 2018 это заболевание уложило на больничные койки 1124 одессита.