2019 году в Одессе заработает Центр неотложной медицинской помощи

Вопрос о создании коммунального учреждения «Центр неотложной медицинской помощи» выносится на рассмотрение очередной сессии Одесского городского совета.

Данный проект решения члены депутатской комиссии по вопросам здравоохранения согласовали14 ноября.

Ранее в горздраве сообщали, что значительная часть вызовов, поступающих в скорую, касается скорее неотложной помощи, нежели экстренной.

В связи с этим мэрия предложила создать для населения Одессы своего рода отдельную скорую, которая будет оказывать исключительно неотложную помощь.

Одесский горздрав предлагает, чтобы такое предприятие функционировало на базе центров первичной медико–санитарной помощи. При этих учреждениях будут работать специальные пункты, куда будут доставлять больных.

Оказывать помощь будут семейные врачи. Для этой работы им, скорее всего, придётся дежурить по ночам.

В настоящее время горздрав уже заключил договор с «Укртелекомом», который выделил для будущего центра телефон 1550 и 0-800-50-15-50 (с мобильного).

Запустить центр в работу планируют в начале 2019 года, для чего в бюджете города предусмотрено 29 миллионов.

В текущем году планируется закупить 18 легковых автомобилей, в следующем — ещё 19. Елена Якименко подчеркнула, что, по законодательству, автомобили должны быть легковыми (горздрав присмотрел Fiat Doblo).