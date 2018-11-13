В Одесской области из-за скользкой дороги занесло два грузовика

Первые последствия непогоды (мокрого снега, гололедицы) вчера ликвидировали сотрудники ГСЧС в Одесской области.

Первый инцидент зафиксировали около 14:00 дня в Подольском районе. На дороге «Рыбница-Подольск» в помощи нуждался водитель грузового автомобиля. Транспортное средство на скользкой дороге занесло на проезжей части, из-за чего он частично ее перекрыл. Спасатели с помощью троса отбуксировали автомобиль и освободили движение.

Второй случай произошел в Любашевском районе на автодороге «Кропивницкий – Платоново». Из-за гололеда второй грузовик не мог самостоятельно выехать на подъем. Позже авто отбуксировали на ровный участок дороги. Движение возобновилось.