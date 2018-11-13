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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одесской области из-за скользкой дороги занесло два грузовика

Категория: Новости

В Одесской области из-за скользкой дороги занесло два грузовика

  Первые последствия непогоды (мокрого снега, гололедицы) вчера ликвидировали сотрудники ГСЧС в Одесской области.

Первый инцидент зафиксировали около 14:00 дня в Подольском районе. На дороге «Рыбница-Подольск» в помощи нуждался водитель грузового автомобиля. Транспортное средство на скользкой дороге занесло на проезжей части, из-за чего он частично ее перекрыл. Спасатели с помощью троса отбуксировали автомобиль и освободили движение.

Второй случай произошел в Любашевском районе на автодороге «Кропивницкий – Платоново». Из-за гололеда второй грузовик не мог самостоятельно выехать на подъем. Позже авто отбуксировали на ровный участок дороги. Движение возобновилось.


Источник: Метроном



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