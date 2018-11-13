Госпотребслужба рассказала о результатах внутренней проверки, начатой после инцидента с овцами

По результатам проверки и анализа ситуации с овцами, которые несколько недель находились в порту Черноморска Одесской области, Госпотребслужба нашла ряд нарушений действующего законодательства во время организации и осуществления государственного ветсанконтроля при экспорте животных из Украины в Турцию.
В ведомстве сообщили, что по результатам проверки дали поручения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Госпотребслужбы в Днепропетровской области и начальника пограничного инспекционного поста № 9 Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе на транспорте.
Начальников этих отделов обязали предоставить личные письменные объяснения, затем будут приниматься дальнейшие кадровые решения.
Кроме того, Одесскую региональную службу госветсанконтроля на границе и транспорте обязали инициировать перед администрацией морских портов вопросы обустройства условий для содержания и проведения манипуляций с животными во время импортно-экспортных операций.
Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, часть из которых погибла. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, где он находился в таможенной зоне.
Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.
Начаты уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.
Госпотребслужба представила предварительные результаты лабораторных исследований крови. Согласно им, инфекционные заболевания оспа, блутанг у овец не обнаружены.
В то же время лабораторные исследования показали наличие у четырех животных заболевания инфекционным эпидидимитом баранов (бруцеллез). Отмечается, что такие животные подлежат сдаче на убой.
Овец, которым удалось выжить, перевезли на экоферму под Одессой.