Правоохранители блокировали в Одессе контрабанду алкоголя и сигарет

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой и работниками ГФС блокировали в Одессе контрабандный ввоз подакцизных товаров на территорию Украины. Об этом передает Репортер.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько одесситов незаконно ввозили алкоголь и табачные изделия из одной из соседних стран. Злоумышленники получали продукцию через международные почтовые сервисы. Для хранения контрабандного товара дельцы использовали склад одного из почтовых перевозчиков в Одессе. Далее подакцизную продукцию продавали через местных предпринимателей.

Во время обысков на территории «транзитного» состава правоохранители обнаружили более 130 тысяч пачек сигарет и почти 500 бутылок алкогольных напитков без марок акцизного сбора. Стоимость изъятого товара составляет почти 3 млн грн.