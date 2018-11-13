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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Правоохранители блокировали в Одессе контрабанду алкоголя и сигарет

Категория: Новости

Правоохранители блокировали в Одессе контрабанду алкоголя и сигарет

  Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой и работниками ГФС блокировали в Одессе контрабандный ввоз подакцизных товаров на территорию Украины. Об этом передает Репортер.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько одесситов незаконно ввозили алкоголь и табачные изделия из одной из соседних стран. Злоумышленники получали продукцию через международные почтовые сервисы. Для хранения контрабандного товара дельцы использовали склад одного из почтовых перевозчиков в Одессе. Далее подакцизную продукцию продавали через местных предпринимателей.

Во время обысков на территории «транзитного» состава правоохранители обнаружили более 130 тысяч пачек сигарет и почти 500 бутылок алкогольных напитков без марок акцизного сбора. Стоимость изъятого товара составляет почти 3 млн грн.


Источник: Репортер



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