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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одессе поймали автомобильного вора-рецидивиста

Категория: Новости

В Одессе поймали автомобильного вора-рецидивиста

  В Одессе правоохранители задержали рецидивиста, который похищал имущество из автомобилей местных жителей.

В автомобили 43-летний одессит проникал, разбив окно.

В полицию обратились двое пострадавших граждан. У одного из заявителей из автомобиля вытащили имущество на сумму около 12 000 грн., у второго — около 15 000 грн.

Вор уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные имущественные преступления.

У правонарушителя изъяли часть похищенного имущества и вернули владельцам, а остальное, по его словам, он успел продать.


Источник: Я и закон



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