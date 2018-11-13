В Одессе поймали автомобильного вора-рецидивиста

В Одессе правоохранители задержали рецидивиста, который похищал имущество из автомобилей местных жителей.

В автомобили 43-летний одессит проникал, разбив окно.

В полицию обратились двое пострадавших граждан. У одного из заявителей из автомобиля вытащили имущество на сумму около 12 000 грн., у второго — около 15 000 грн.

Вор уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные имущественные преступления.

У правонарушителя изъяли часть похищенного имущества и вернули владельцам, а остальное, по его словам, он успел продать.