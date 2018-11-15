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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В школе Столярского презентовали индивидуальный тепловой пункт

Категория: Новости

В школе Столярского презентовали индивидуальный тепловой пункт

  Подача тепла в здание регулируется автоматически в зависимости от погодных условий.

Как сообщает корреспондент Odessa.online, индивидуальный тепловой пункт установили в рамках пилотного проекта. Теперь подача тепла в здание регулируется в зависимости от погоды. Так, за счет сбалансированной системы отопления педагогический коллектив и учащиеся школы будут чувствовать себя комфортно на протяжении всего года.

Кроме того, за счет этого удастся сэкономить порядка 20% в год на оплате услуг теплоснабжения.

Также обеспечивается стабильный температурный режим для сохранности смычковых и струнных музыкальных инструментов.


Источник: Odessa online



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