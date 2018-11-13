В Одессе проверку на онкозаболевание можно пройти бесплатно

В Одессе можно провериться на такое онкозаболевание, как рак предстательной железы, с помощью скрининга.

Для этого жителей города приглашают на обследование, которое прошли уже более 26 тысяч одесситов. Как утверждает внештатный уролог городского департамента здравоохранения Александр Борисов, рак предстательной железы является второй причиной смертности от онкопаталогии среди представителей сильного пола.

Данному заболеванию подвержены около 15% мужчин, переступивших возрастной порог в 60 лет.

Для определения онкозаболевания можно прийти на обследование в одно из следующих городских медучреждений:

городская поликлиника №6;

городская поликлиника №20;

клиническая лаборатория городской больницы №5;

городская клиническая больница №10.