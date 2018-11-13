Строители начали ремонт участка автодороги Рени-Болград в с.Виноградовка Болградского района Одесской области. Об этом сообщает ИА "Трасса Е-95".

В последнее время данная дорога областного значения, в особенности, в центре села, стала практически непроездной. Местные активисты собрали почти 1,5 тыс. подписей под обращением к народному депутату Украины Александру Урбанскому, в чей округ входит данный населенный пункт. Сельский голова Юрий Кочмар вместе с селянами направили обращение к парламентарию.

Через две недели на разбитую дорогу вышла техника. Планируется отремонтировать порядка 2,5 тыс. кв.метров дорожного полотна.

Также сообщается, что в 2019 году планируется отремонтировать подъем в сторону с.Владычень, который в непогоду представляет опасность для проезда транспорта.

На ремонтные работы выделено 3 млн грн из Государственного дорожного фонда.

Отметим, что дорожный фонд начал свою работу в Украине 1 января 2018 г. За счет его средств финансируется строительство и реконструкция автодорог. Доходная часть фонда формируется за счет акцизных налогов на горючее и транспортные средства, которые производятся в Украине или ввозятся из других стран, а также ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства.