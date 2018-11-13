Уголовное дело по факту выпадения женщины из маршрутки переквалифицировали

По информации пресс-службы ГУНП, уголовное дело переквалифицировано в связи с тем, что выпавшая из маршрутного автобуса женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Поэтому дело, первоначально внесенное в ЕРДР про части 1 статьи 286 ( нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицами, которые управляют транспортными средствами) переквалифицировано в часть 2 статьи 286 (те же действия, повлекшие гибель человека).

Данная статья предусматривает наказание водителя маршрутки в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, инцидент произошел 9 ноября. Женщина выпала на ходу из переполненного автобуса. При падении она получила серьезную травму головы и впала в кому. Спустя несколько дней она умерла в больнице, не приходя в сознание.