В Одессе пройдет международная художественная выставка

На II Всеукраинскую и международную художественную выставку под название «Море акварели 2018» ожидают 260 участников из 8 стран мира и 41 города Украины. Об этом сообщает сайт города.

Культурное мероприятие откроют в Одесском музее западного и восточного искусства 20 ноября в 15:00. В этом году темой выставки стало творчество Тараса Шевченко, а именно 160-летие его возвращения из ссылки.

Работы участников будут оценивать члены жюри. Если работа получит высокую оценку – автору вручат подарочные акварельные наборы. Каждый художник в свою очередь также получит каталог выставки.

В дальнейшем картины, представленные на выставке, покажут в музеях и залах столицы и города Запорожье.