С начала года Одесский порт сократил грузооборот на 13,1%

Одесский морской порт в январе-октябре 2018 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% — до 17,339 млн тонн. Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Перевалка экспортных грузов сократилась на 13,8% — до 12,49 млн тонн, транзитных — на 40,4%, до 1,087 млн тонн, во внутреннем сообщении — на 19,1%, до 70,25 тыс. тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 4,2% — до 3,691 млн тонн.

Переработка наливных грузов сократилась на 40,4% — до 1,167 млн тонн. В частности, перевалка нефти снизилась на 39,5% — до 507,9 тыс. тонн, нефтепродуктов — в 2,4 раза, до 289,15 тыс. тонн, химических грузов — на 34,3%, до 208,45 тыс. тонн. Переработка растительного масла увеличилась на 42,9% — до 121,93 тыс. тонн. Перевалка других наливных грузов выросла в 3,2 раза — до 40,5 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов сократилась на 16,9% — до 6,657 млн тонн. В частности, переработка зерна снизилась на 18,4% — до 5,361 млн тонн, строительных материалов — на 27,1%, до 152,5 тыс. тонн. Перевалка руды выросла на 13,8% — до 204,11 тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов сократилась на 9% — до 939,74 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 4,6% — до 9,514 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов сократилась на 24,1% — до 3,175 млн тонн, в том числе металлопроката — на 21,3%, до 2,871 млн тонн, чугуна — на 47,5%, до 277,66 тыс. тонн. Перевалка других грузов черных металлов составила 26,16 тыс. тонн.

Переработка химических и минеральных удобрений выросла на 57,1% — до 25,7 тыс. тонн, скоропортящихся продовольственных грузов — на 74,8%, до 24,8 тыс. тонн. Перевалка лесных грузов составила 6,7 тыс. тонн. Контейнероооброт увеличился на 15,2% — до 486 800 TEU. Перевалка других тарно-штучных грузов выросла на 49,8% — до 120,89 тыс. тонн.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.

Одесский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 4,4% — до 24,136 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 18,2% против 19,1% в 2016 году.