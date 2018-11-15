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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Многодетная семья из Белгород-Днестровского района получила дом

Категория: Новости

Многодетная семья из Белгород-Днестровского района получила дом

  В среду, 14 ноября, многодетная семья Панасюк в с. Шабо получила дом. Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровской РГА.

Теперь в семье Руслана и Нины Панасюк воспитывается десять детей: трое собственных, девочка под опекой и шесть детей из госучреждений. Это первый детский дом семейного типа в районе, который купили за счет государственной субвенции и обустроили благодаря усилиям РГА и поддержке Одесской ОГА.

Ранее в районе были созданы два детских дома семейного типа на базе приемных семей.


Источник: Репортер



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