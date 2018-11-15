Многодетная семья из Белгород-Днестровского района получила дом

В среду, 14 ноября, многодетная семья Панасюк в с. Шабо получила дом. Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровской РГА.

Теперь в семье Руслана и Нины Панасюк воспитывается десять детей: трое собственных, девочка под опекой и шесть детей из госучреждений. Это первый детский дом семейного типа в районе, который купили за счет государственной субвенции и обустроили благодаря усилиям РГА и поддержке Одесской ОГА.

Ранее в районе были созданы два детских дома семейного типа на базе приемных семей.