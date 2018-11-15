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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Суд вынес решение в отношении мужчины ограбившего школьника

Категория: Новости

Суд вынес решение в отношении мужчины ограбившего школьника

  В Одессе продолжают грабить людей ради лёгкой наживи. Злоумышленники нападают даже на детей, не стесняясь применять к ним физическую силу.

Сегодня Киевский районный суд города Одессы признал виновным одного из таких мужчин, обвиняемого по ч. 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабёж).

События происходили около школы № 78 в г. Одессе. 35-летний мужчина решил завладеть имуществом 12-летнего мальчика.

Он вывернул школьнику руку, толкнул и ударил лицом о деревянную скамейку. После этого обвиняемый забрал мобильный телефон мальчика стоимостью 1700 гривен.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил к 4 годам лишения свободы.


Источник: Я и закон



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