Измаильские пограничники задержали граждан Узбекистана, нарушивших законодательство Украины

Пограничники Измаильского отряда и оперативного подразделения Южного регионального управления совместно с сотрудниками миграционной службы задержали четырех граждан Узбекистана, которые превысили сроки пребывания на территории Украины.

Задержание произошло на железнодорожном вокзале города Измаил. В ходе проверки правоохранители установили, что иностранцы прибыли поездом в столицу Придунавья с целью осуществления розничной торговли товарами народного потребления.

За нарушение законодательства всех четырех привлечено к административной ответственности и принято решение о принудительном возвращении их в страну происхождения.