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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Измаильские пограничники задержали граждан Узбекистана, нарушивших законодательство Украины

Категория: Новости

Измаильские пограничники задержали граждан Узбекистана, нарушивших законодательство Украины

  Пограничники Измаильского отряда и оперативного подразделения Южного регионального управления совместно с сотрудниками миграционной службы задержали четырех граждан Узбекистана, которые превысили сроки пребывания на территории Украины.

Задержание произошло на железнодорожном вокзале города Измаил. В ходе проверки правоохранители установили, что иностранцы прибыли поездом в столицу Придунавья с целью осуществления розничной торговли товарами народного потребления.

За нарушение законодательства всех четырех привлечено к административной ответственности и принято решение о принудительном возвращении их в страну происхождения.


Источник: Измаил сегодня



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