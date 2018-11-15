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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В Одесской области хозяйства получили 3,4 миллиона гривен дотаций на содержание коров

Категория: Новости

  В Одесской области хозяйства, имеющие крупный рогатый скот, получили финансовую поддержку от государства сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Общий объем специальной бюджетной дотации составил 3427000 гривен.

«Сельскохозяйственные предприятия региона активно пользуются программами государственной поддержки. К примеру, на этот раз поголовье коров, на которое начисляется дотация, достигло почти пяти тысяч. Распределение средств уже утверждено приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины », — подчеркнул начальник управления аграрной политики Одесской ОГА Иван Петров.

Отметим, в июне 2018 хозяйства Одесской области получили более четырех миллионов гривен на содержание коров. Распределение средств осуществляется по программе «Государственная поддержка отрасли животноводства» на 2018 год.

Сейчас сельскохозяйственные кооперативы и хозяйства Одесской области могут воспользоваться и региональной программой развития агропромышленного комплекса. Финансовая поддержка будет предоставляться также безвозвратно на конкурсной основе.


Источник: Одесский обозреватель



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