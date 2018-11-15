Одесские правоохранители разоблачили военнослужащего, который реализовывал боеприпасы посторонним лицам

Об этом сообщили в военной прокуратуре.

По информации ведомства, 02.07.2018 военный, находясь на катере, который базировался в г. Одессе, реализовал гражданину 30-мм патрон с осколочно-фугасным снарядом, изъяв его из боекомплекта.

За это он выручил 500 гривен.

Кроме этого, 19.10.2018 военнослужащий снова реализовал одесситу 30-мм патрон с осколочно-фугасным снарядом и 30-мм выстрел с осколочной гранатой ВОГ-17.

За этот «товар» он получил 900 гривен.

Вчера, во время очередной реализации боеприпасов, его задержали.

Военнослужащему готовиться сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины.