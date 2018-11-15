113 лет назад родился знаменитый одесский боксер - первый в городе мастер спорта по боксу

113 лет назад, 16 ноября 1905 года, в Одессе на свет появился Аркадий Давидович Бакман - первый одесский боксер, заслуженно получивший высокое звание «Мастера спорта СССР по боксу».

Боксом Бакман начал заниматься довольно поздно - с 22-летнего возраста, но и занимался им до конца жизни. Через 6 лет занятий, в 1933 году, завоевал звание чемпиона Украины и занял 3-е место на чемпионате СССР. В 1934 году 29-летнего Аркадия Давидовича назначают старшим тренером «Одесской городской школы бокса». Он становится ведущим боксёром Одессы, выступает на многих соревнованиях и одновременно работает тренером. В 1939 году на первенстве СССР по второй группе городов занимает 1-е место в весе 51 кг, ему первому из одесских боксёров присваивают звание «Мастер спорта СССР по боксу».

В 1941—1945 годах Аркадий Давидович — участник Великой Отечественной войны. После войны возвращается в родную Одессу и продолжает заниматься любимым делом. Работает тренером в спортобществах «Пищевик» и «Авангард». В 1946 году становится бронзовым призёром ВЦСПС (малое первенство СССР) в полулёгком весе (57 кг).

В 1947 году Бакман проводит свой последний, 175-й поединок и в красивом, техничном, темповом бою обыгрывает чемпиона Нью-Йорка Боба Цымбу.

Аркадий Давидович воспитал целую плеяду боксёров. Наиболее известные из них — Александр Юшин, Владимир Бондаренко, Роман Песин, Иосиф Кац, Борис Присяжнюк, Владимир Зубенко, Александр Каретный, Александр Байрачный, Николай Брага.

Аркадий Бакман умер 23 мая 1969 года. Рядом с его памятником в 2001 году была установлена стела в честь прославленных тренеров и боксёров Одессы.