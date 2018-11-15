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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесская полиция отчиталась перед киевским руководством

Категория: Новости

Одесская полиция отчиталась перед киевским руководством

  Руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области отчиталось перед киевским руководством об успешном расследовании большинства совершенных в 2018 году тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, с начала года количество раскрытых изнасилований составляет 100%, убийств и тяжких телесных повреждений - почти по 90%, - резюмировал после доклада приехавший к одесским подчиненным первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Также на встрече обсуждались расследования резонансных нападений в городе на активистов.


Источник: УСИ Одесса



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