В Одессе провели турнир по спортивным танцам

С 9 по 11 ноября 2018 года в Одессе проходил международный турнир Odessa Open Cup «Осенний бал» по спортивным танцам.

В чемпионате приняли участие 800 спортсменов из 10 городов Украины и Молдовы.

Одессу на соревнованиях представили воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной школы №1. Юные спортсмены заняли на турнире следующие призовые места:

- Ирина Янкул и Родион Пащенко - 1 место (юниоры 1Д, La);

- Руслан Потапов и Вероника Бельченко - 1 место (юниоры 1 С, La), 3 место (юниоры 1 Open, La);

- Илья Свирский и Эмилия Почепинская - 1 место (юниоры 2С, ST);

- Елизавета Мухаревская и Даниил Маковецкий - 1 место (молодёжь 1+2, ST), 3 место (молодёжь 1 Open, LA);

- Кирилл Корчмар и Анна Янкул - 1 место (молодёжь 2 Open, ST), 3 место (молодёжь 2 Open, La);

- Арина Побережнюк и Евгений Глушко - 2 место (дебют 1(6-7 лет, W-C), 2 место - дети 1(6-7 лет, W-C-J);

- Диана Ясишена и Арсений Иванюк - 2 место (юниоры 1+2 Н, W-Q-C-J);

- Никита Шокот и Кристина Скоробогач - 2 место (молодёжь 1+2, La);

- Евгений Чабан и Дарья Попова - 2 место (молодёжь 2 Open, ST), 3 место (молодёжь 1+2, La);

- Артём Ляшук и Лейла Юсифли - 3 место (юниоры 2 С, La);

- Алексей Мурафа и Анна Бурлакова - 3 место (молодёжь 1+2, La), 3 место (молодёжь 1 Open, LA).

Победителям и призёрам турнира торжественно вручили памятные медали и грамоты.

Цели проведения турнира: популяризация и развитие спортивных танцев, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной категории, а также обмен опытом между ведущими спортсменами и тренерами.