На Таирово из-за прорвавшей трубы затопило проезжую часть и тротуары

На Таирова на улице Львовской, рядом с Гидрометом, ночью прорвало трубу и затопило проезжую часть и тротуары.

Ремонтники "Инфокса" продолжают латать трубу. Рабочие столкнулись со сложностями, поскольку магистраль проходит глубоко под землей. Сейчас проезд по Львовской затруднен, водителям советуют выбирать другой путь.

Ночью к нам поступили звонки от жителей Львовской и Абрикосовой о аварии. Сразу отправили туда аварийную бригаду и они приступили к работе,. Коллектор в рабочем состоянии, но есть вопросы в глубоководной шахте. Дома не затапливает, пострадавших нет, - рассказал пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чебан.

Он добавил, что говорить о сроках завершения ремонта пока рано. Работники просят жителей на время перестать активно пользоваться канализацией, это облегчит и ускорит процесс.