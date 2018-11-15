Сегодня в Одессе отмечают День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи (укр. «День працівників радіо, телебачення та звязку») установлен Указом Президента Украины № 667/94 от 11 ноября 1994 года в поддержку инициативы работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины.

Он отмечается ежегодно 16 ноября. И так совпало, что у украинских радиожурналистов в ноябре двойной праздник - 21 ноября 1924 года в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопрограмма. А телевидение в Украине свой первый шаг сделало еще в феврале 1939 года, когда состоялась первая телетрансляция в стране. Правда в те годы, телевизоры в стране были лишь у немногих счастливчиков.

А в Одессе, телевидение зародилось спустя 10 лет, в 1949 году, когда в лаборатории Института связи инициативные преподаватели со студентами сконструировали телевизионное оборудование. Так как телецентра в городе еще не существовало, антенну установили на кирхе, а передачи «связисты» готовили сами и сами же транслировали их из одной институтской аудитории в другую. А ровно в полдень 6 января 1952 года в эфир вышла первая передача экспериментального телецентра института связи. Это была трансляция с районной партконференции.

В 1956 году началось строительство телецентра, став точкой отсчета истории одесского ТВ. Первоначально ТВ-студия транслировала фоторепортажи, спектакли и художественные фильмы. Передачи выходили четыре раза в неделю, а по воскресеньям шла детская программа. Все передачи шли исключительно в прямом эфире.

Первым диктором Одесского телевидения стала Нелли Харченко. Особой популярностью пользовалась передача «Родной завод, судьба моя», где она была ведущей. Зрители ее боготворили. Нелли работала в редакции художественных программ, куда входила и детская студия. Долго время ведущей на Одесском телевидении работала Наталья Вассаженко, «мама» Электроника из известного фильма. Она вела передачу «Девчонки и мальчишки». Практически во всех программах работала Нина Зайцева.

Телевизионное оборудование было настолько громоздким, что телеоператорам приходилось несладко. Тяжеленые камеры с четырьмя объективами весили более пяти килограммов каждая. Их устанавливали на штативы и тележки. Если приходилось выезжать на место действия, ехали чуть ли не всей студией — несколько операторов, осветители, режиссер и редактор. Все сюжеты снимали на профессиональную кинопленку, как кино, а потом ее монтировали и выпускали в эфир с помощью кинопроектора. Когда одесское телевидение подготовило выпуск легендарного «Голубого огонька» на весь Советский Союз, в студию пришло столько людей, что камера не могла проехать в нужные точки, пришлось использовать заранее отснятые концертные номера. Коллектив в целом был очень молод - от 20 до 30 лет, но задора и энергичности хватало.

Кстати, Одесская телевышка, построенная в 1958 году, стала первой в Украине. Ее высота 199 метров, и до 1959 года она была самой высокой цельнометаллической башней страны.