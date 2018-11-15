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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Ушёл из жизни глава Фрунзовской райадминистрации Игорь Стебловский

Категория: Новости

Ушёл из жизни глава Фрунзовской райадминистрации Игорь Стебловский

  Председатель районной государственной администрации Фрунзовки (переименована в Захаровку) Одесской области Игорь Стебловский скончался после продолжительной тяжёлой болезни.

Чиновнику было 55 лет, и он прошёл жизненный путь от обычного учителя сельской школы до первого лица района (окончил Балтское педагогическое училище, Одесский государственный университет имени Мечникова и Одесский институт государственного управления).

Игорь Стебловский возглавил Фрунзовскую РГА в мае 2017 года. При этом ранее он уже занимал должность председателя администрации до её переименования, однако по инициативе экс-губернатора Михаила Саакашвили Стебловский был уволен 5 июня 2015 года.


Источник: Таймер



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