Ушёл из жизни глава Фрунзовской райадминистрации Игорь Стебловский

Председатель районной государственной администрации Фрунзовки (переименована в Захаровку) Одесской области Игорь Стебловский скончался после продолжительной тяжёлой болезни.

Чиновнику было 55 лет, и он прошёл жизненный путь от обычного учителя сельской школы до первого лица района (окончил Балтское педагогическое училище, Одесский государственный университет имени Мечникова и Одесский институт государственного управления).

Игорь Стебловский возглавил Фрунзовскую РГА в мае 2017 года. При этом ранее он уже занимал должность председателя администрации до её переименования, однако по инициативе экс-губернатора Михаила Саакашвили Стебловский был уволен 5 июня 2015 года.