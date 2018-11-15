Полиция нашла в Молдове контрабанду на 5 млн грн с рынка «7 км»

Контрабандные товары, преимущественно обувь, на сумму в 5 миллионов гривен с Одесского рынка «7 км» нашла полиция в Молдове.

Спецоперация по делу о контрабанде товаров широкого потребления в особо крупных размерах прошла в Молдове. При поддержке бойцов спецназа прошли 17 обысков, семеро человек задержано. Изъят товар на 3,5 миллиона лей (эквивалент — около 5 миллионов гривен).

Следователи три месяца следили за контрабандистами, собирая доказательную базу. Выяснив способ осуществления контрабанды (через Приднестровье, без уплаты таможенных пошлин), маршрут передвижения и точки сбыта товара, они приступили к действиям.

На автодороге Новые Анены – Кишинев остановили несколько автомобилей. В двух нашли контрабанду. Это товары широкого потребления, преимущественно одежда и обувь. Еще три автомобиля курсировали по той же трассе, выясняя месторасположение контролирующих органов и мобильных групп таможенников.

Обыски по этому делу прошли сразу в 17 местах одновременно. Обыскивалось жилье подозреваемых в Кишиневе, Бельцах и Каушанах.

Всего было задержано семеро человек.

Поскольку среди конфискованного товара, стоимость которого оценивается не меньше чем в 3,5 миллиона лей (около 5 миллионов гривен), была и продукция известных марок, делом займется и Агентство по защите интеллектуальной собственности.

Если суд признает подозреваемых виновными, им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Пока же они задержаны на трое суток.