В Измаильском районе иностранец убил пенсионерку

В полицию поступил вызов о том, что во дворе частного дома обнаружили тело 81-летней пенсионерки. Погибшей оказалась хозяйка дома. Об этом сообщает пресс-служба Измаильского отдела полиции в Одесской области, передает Репортер.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 57-летний иностранец, который помогал женщине по хозяйству.

В день убийства злоумышленник вместе с пенсионеркой распивали алкоголь. Во время застолья между ними на бытовой почве возникла ссора. Когда пожилая женщина вышла во двор проводить гостя, он обухом топора ударил ее по голове. Затем нападавший порезал ей горло ножом и несколько раз ударил в грудь.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Суд взял подозреваемого под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.