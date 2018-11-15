Одессит угнал с парковки BMW и попался

Одесские правоохранители оперативно установили местонахождение похищенного автомобиля BMW и личность того, кто его угнал.

Как сообщили в Приморском райотделе полиции, на одной из парковок Приморского района угонщик дождался, пока хозяин иномарки отойдёт от неё, а потом подобрал подходящий момент, сел за руль и уехал.

21-летний потерпевший обратился за помощью к стражам порядка, которые сразу же ориентировали на розыск автомобиля наряды, введя оперативный план «Перехват».

«За считанные часы на одной из стоянок торгового центра города правоохранители разыскали BMW и его похитителя — 18-летнего местного жителя», — отмечают в Приморском райотделе.

Информация об угоне внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Злоумышленник задержан, следствие продолжается.