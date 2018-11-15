21 ноября в Одессе проверят работу электросирен: горожан просят не паниковать

21 ноября 2018 года в период 10:00 до 16:00

в городе будет проведена комплексная проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.

Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен.

Обо всех случаях несанкционированного включения электросирен необходимо сообщать дежурному департамента оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Одесского городского совета по телефону: 748-15-09.