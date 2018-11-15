В службе автомобильных дорог Одесской области открыли «горячую линию»

По определенному номеру человек может отправить свою геолокацию в Telegram, Viber или WhatsApp — тогда бригада сможет быстрее приехать на место.

Такая практика вводится в Украине впервые — она рассчитана на Одесскую область, но при необходимости по телефону можно обращаться и из соседних регионов. Тогда диспетчеры отправят местонахождение соответствующим службам.

«Чтобы избежать всех этих лишних вопросов, человек просто посылает геолокацию. Пишет, что нужна помощь, и мы с точностью до десяти метров знаем, где он находится. Мы оперативно принимаем решения, оперативно находим этого человека и оперативно предоставляется помощь», — сказал глава Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

Номер «горячей линии»: (067) 575-68-86.