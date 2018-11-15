За девять месяцев текущего года Одесский регион занял седьмое место по объему сельхозпроизводства в Украине

Одесский регион занял седьмое место среди областей Украины по объемам сельскохозяйственного производства в январе-сентябре 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления статистики в Одесской области.

Так, Одесщина опередила другие регионы в производстве зерна, рапса, винограда, а также по поголовью овец и коз. Удельный вес области во всеукраинском производстве отдельных видов продукции составил: винограда – 63,7%, шерсти – 46,7%, рапса – 12,4%, зерновых и зернобобовых – 8,9%, подсолнечника – 6,7%, плодово-ягодных культур – 5,1%.

В частности, объем производства зерна в Одесском регионе превысил 3,7 млн тонн, из них 62,3% пшеницы, 30,6% ячменя, 4,8% кукурузы.

Производством сельскохозяйственной продукции занимались 4,8 тыс. предприятий, которые использовали почти 1,36 млн га земельных угодий. В том числе – 4 тыс. фермерских хозяйств, в собственности или пользовании которых находились 407,8 тыс. га земли.