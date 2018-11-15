Уникальный пятилетний теннисист будет бесплатно тренироваться в Одессе

Самый младший теннисист нашей страны (официально зарегистрирован в «Книге рекордов Украины»), лауреат премии «Народное признание» в номинации «Будущее Одессы», за которым следят сразу несколько теннисных академий США, благодаря усилиям своего отца и нескольких неравнодушных почитателей его таланта сможет тренироваться на кортах в Отраде абсолютно бесплатно.

Директор УСБ «Отрада», экс-футболист одесского «Черноморца» Руслан Гилазев, который не скрывает своей любви к теннису и, к тому же, сам любит поиграть в эту популярную игру под руководством одесской теннисистки Елены Плоскины (кстати, дочери другого экс-футболиста «Черноморца» Владимира Плоскины), пошел навстречу семье Кузьминовых, ведь ежедневная аренда кортов «больно» бьет по карману.

– Мы с руководителем одного из благотворительных фондов Анатолием Иванкевичем искали варианты для того, чтобы нам разрешили бесплатно использовать корты, – признался в беседе со спортивным корреспондентом «Odessa.online» отец теннисиста Артем Кузьминов. – Но нам везде отказывали. А вот Руслан Накифович Гилазев, с которым мы сегодня встречались, пошел нам навстречу, сказав о том, что знает о таланте Димы и хочет внести и свою лепту в развитие моего сына.

Что ж, будем надеяться на то, что маленький Дима не пойдет по стопам известных одесских теннисисток – Марины Заневской и Элины Свитолиной, которым пришлось покинуть родной город ради развития своей карьеры, и будет приносить славу Одессе.