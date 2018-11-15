Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского моря, в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. Ночью и сутра 17 ноября возможны порывы северо-восточного ветра до 20 метров секунду, а также небольшие осадки.

В Одесской государственной областной администрации во время сильных порывов ветра рекомендуют водителям и пешеходами придерживатся элементарных правил безопасности – не прятаться под деревьями, держатся подальше от опор линий электропередач и контактных сетей электротранспорта, а также от рекламных конструкций.

Ночью 17 ноября температура воздуха будет составлять около 0 – 5 градусов со знаком «минус», днем будет от – 1 до + 4 градусов. 18 ноября также прогнозируют ветряную погоду, однако порывы ветра не будут превышать скорости в 11 метров в секунду. Температуру воздуха прогнозируют от – 5 до + 6 градусов Цельсия.

Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода, учитывая штормовое предупреждение дорожники уже готовятся к возможными неприятностям. На дежурстве уже пребывают 54 единицы специальной дорожной техники, а также 80 человек личного состава. При необходимости количество техники и личного состава будет увеличено.

В Одесской облгосадминистрации особщили контакты аварийных служб, куда нужно обращаться в случае чрезвычайных проишествий:

В случае повреждения линий электропередач нужно звонить в диспетчерскую ПАО «Одессаоблэнерого» по телефону 048 – 705 – 25 – 71.

Если Вы попали в чрезвычайную ситуацию на дорогах области, звоните в Службу спасения по телефону 101 или на «Гарячую» телефонную линию Службы автомобильных дорог в Одесской области по телефону 067 – 575 – 68 – 86. По этому номеру можно также отправить свою геолокацию через «Viber», «WatsApp» или «Telegram».