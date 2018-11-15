В Одесской области по двум направлениям ходит модернизированная электричка

Одесситы уже почти месяц отправляются по двум направлениям - Белгород-Днестровскому и Колоссовскому в комфортных условиях на электропоезде ЕР9Е-636. Состав недавно прошел капитальный ремонт на Киевском электровагоноремонтном заводе.

Как сообщает пресс-служба Одесской железной дороги, в ходе модернизации на поезде заменили основные системы и узлы, покрасили стены и крышу качественными эмалями. Также установили металлические окна с откидными форточками и светодиодные светильники, усовершенствовали печное и калориферное отопление, вентиляцию, системы управления и контроля температуры в салонах.

Кроме того, в электропоезде установили системы оповещения электронных маршрутных указателей и информационных табло в салонах с нумерацией вагонов.

В настоящее время еще один электропоезд регионального филиала «Одесская железная дорога» ремонтируется на заводе. Железнодорожники ожидают завершения работ и прибытия электропоезда мотовагонного депо Одесса-Застава-1 до конца текущего года.