В Одесской области правоохранители обнаружили 76 беспризорных детей

Подростки занимались бродяжничеством и попрошайничеством. Их разместили в детских приютах, центрах социально-психологической реабилитации, а также вернули родителям и законным представителям.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В отношении родителей, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей составлено более 3000 административных протоколов.

Кроме того, в результате проверок были установлены случаи незаконного использования детского труда и эксплуатации несовершеннолетних. Их использовали для работы на фермах и уходе за скотом, а также в качестве грузчиков.

Такие случаи выявлены в Овидиопольском, Подольском, Килийском и Окнянском районах области, а также в Малиновском и Суворовском районах Одессы.