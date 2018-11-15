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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одесской области правоохранители обнаружили 76 беспризорных детей

Категория: Новости

  Подростки занимались бродяжничеством и попрошайничеством. Их разместили в детских приютах, центрах социально-психологической реабилитации, а также вернули родителям и законным представителям.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В отношении родителей, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей составлено более 3000 административных протоколов.

Кроме того, в результате проверок были установлены случаи незаконного использования детского труда и эксплуатации несовершеннолетних. Их использовали для работы на фермах и уходе за скотом, а также в качестве грузчиков.

Такие случаи выявлены в Овидиопольском, Подольском, Килийском и Окнянском районах области, а также в Малиновском и Суворовском районах Одессы.


Источник: Odessit.ua



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