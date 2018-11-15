Исторические задачи Майдана и объединение оппозиции ВИДЕО

«Мы объединили усилия – ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК и «За життя» – именно для того, чтобы добиться выдвижения единого кандидата на президентских выборах от политических сил, ориентирующихся на электорат юго-востока и центра Украины и помешать действующей власти разыграть сценарий военной истерии в обществе. Мы не дадим им, вцепившимся во властные кресла, продолжать душить украинцев непомерными тарифами, налогами. Мы объединились на платформе скорейшего поиска мира в Украине, прекращения всяческих военных действий и нагнетания военной истерии, экономического геноцида, строительства сильной и по-настоящему развитой Украины», - подчеркнул сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, народный депутат Украины Юрий Бойко.

Мы все помним, что ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК представляет ту часть политикообразующего класса, который был отстранен от власти в результате второго Майдана. Не разобравшись с тем, какие исторические задачи поставил Майдан, и почему они были бездарно профуканы, мы не увидим насколько реальным может быть решение заявленных целей Юрием Бойко.

Если не зацикливаться на внешних проявлениях второго Майдана, как инфантильном празднике непослушания, проявлявшемся то в незатейливом антимоскальском скокании, то в повальной кастрюлеголовости, то в самоотверженной борьбе за кружевные трусики, а сконцентрироваться на глубинной сути происходящего, то видится совсем иная картина.

Появлением интернета – этой инфраструктуры информационного мира мы обязаны зарождению нового социально-экономического класса Неторкатии. Класс этот молодой, но уже претендующий на элитное положение в постиндустриальном мире.

В каком-то смысле второй Майдан был несостоявшейся революцией Нетократов, для которых характерны сетевые способы производства и своя мировая финансовая система - криптовалюты. Для Нетократии вопрос границ не важен, у них трансграничный способ мышления, их власть, производственная система, система потребления принципиально трансгранична.

Майдан как событие историческое, не украинского масштаба, поставил вопрос о формах государственности: нужны ли они вообще в современных условиях? Этот вопрос Майдан не решил. Люди, захватившие власть, были ни морально, ни интеллектуально, не способны строить соответствующие институты, а стали решать старые проблемы в старых структурах, доедая полуразложившееся наследие индустриальной эпохи.

По всему миру национальные государства заканчивают свою историю, у нас же его только собираются строить, опоздав на целое столетие. Но государство как способ управления, своей актуальности не теряет. Украинский же Майдан, ставя вопрос о формах государственности невольно актуализировал вопрос, а не может ли само государство быть ширмой для развития другого типа управленческих производственных и обменных процессов, грядущих на смену капитализму?

В итоге все свелось к старой борьбе за власть и за территории все, кто имел позицию на Майдане должны быть либо уничтожены в конфликте на Донбассе, либо быть коррумпированы, то есть быть включены в старый тип обменных процессов.

А теперь главный вопрос: на сколько чувствуют тенденции нарождающегося нового мира представители ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, на сколько они способны воплотить эти идеи в идеологию понятную массам? На сколько они готовы строить институты будущего? Если да, то у них будет взлет экономики, деньги на социальные проекты и исчезает, сама собой, необходимость в войне всех против всех за иссякающие ресурсы.