Без ID-карты одесские старшеклассники не смогут получить допуск к ВНО

Одесским старшеклассникам и их родителям советуют задуматься о получении ребенком паспорта уже сейчас, поскольку без него выпускник не сможет сдать Внешнее независимое оценивание.

Об этом предупредила директор департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Евгения Абрамова.

В этом году ID-карту впервые начали выдавать не с 16, а с 14 лет. Это увеличило нагрузку на административные центры. Чтобы своевременно получить паспорт и быть допущенным к ВНО, чиновники предлагают уже сейчас подавать документы и получить карту (которая заменила стандартный паспорт в виде книжечки) в течение 20 дней.

«Чем ближе дата окончания регистрации на Внешнее независимое оценивание, тем выше будет ажиотаж по изготовлению паспортов. И, соответственно, у нас может сложиться ситуация, как в прошлые годы, когда наша пропускная способность не будет позволять принять детей в установленные сроки», — сказала Евгения Абрамова.