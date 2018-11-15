Оппозиционная партия «Наши» отменила встречу в Одессе, дабы не «инфицироваться бациллами национализма» от праворадикалов

Члены праворадикальной группировки «Национальный корпус» вынудили одесскую ячейку партии «Наши» Евгения Мураева отменить встречу горожан с лидером оппозиционной политической силы.

Мероприятие должно было состояться в 14:00 в конференц-зале отеля «Чёрное море» на стадионе «Черноморец». Однако в назначенное время на место прибыли активисты группировки «Национальный корпус». Они заявили, что не допустят проведения «пророссийской акции» и заблокировали все входы в торговый центр.

В результате организаторы мероприятия посчитали за лучшее отменить встречу.

“Встречу в Одессе перенесли из-за угрозы заражения людей опасным вирусным заболеванием. Судя по марлевым повязкам, группа нездоровых, но хорошо камуфлированных людей, негодных к строевой службе в военное время и защите Родины, решили провести флешмоб, и не пустить одесситов на встречу”, - народный депутат прокомментировал действия националистов, и добавил, - “всех здоровых и адекватных граждан хочу заверить: экономику - поднимем, страну - починим, больных - вылечим, хронических и спонсоров- изолируем, остальной мусор - выметем и будем жить”, - написал Евгений Мураев.

«Я, как и все люди, которые пришли на встречу, были возмущены и напуганы тем что все выходы были заблокированы неизвестными „деятелями“. Любому разумному человеку будет страшно, — пишет свидетельница происходящего, — Когда началась суматоха и всем объявили, что Евгений не готов рисковать безопасностью людей, все начали спускаться к своим авто, я стояла в стороне, просто не понимая куда бежать. И подумать только, человек которого удавалось видеть только по ТВ, и так долго ждать с ним встречи, вывел к подземной парковке и почти приказал сесть в машину так как опасно.

Абсолютно не зная кто я и откуда взялась, человек посадил в свою машину и обеспечил безопасность. Он не прыгнул первый в машину и не уехал пока не убедился, что НАШИ вне опасности», — рассказала Карина Берлина.

Представители «Национального корпуса» также вели прямую трансляцию с места событий, показывая, как оскорбляют людей, пришедших на встречу. Уже через пару часов данное видео было удалено из социальных сетей.

В пресс службе политической партии «Наши» заявили, что никто из участников встречи не пострадал.