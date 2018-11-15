Индекс Оливье: За год новогодний салат подорожал на треть

К нам приближаются рождественские и новогодние праздники. Салат Оливье за несколько поколений превратился в один из неотъемлемых атрибутов новогодних торжеств. Окончание старого года и начало нового в Украине ассоциируется с запахом елки, шампанским и салатом Оливье.

Посчитаем цены на социальные продукты по данным Государственной службы статистики, а все остальные - по ценам рынка.

Рецепт салата Оливье берем самый доступный: отварной картофель – 600 г, отварная морковь – 250 г, лук – 200 г, вареная колбаса – 600 г, яйца – 8 шт, соленые огурцы – 500 г, консервированный зеленый горошек – жестяная банка 425 г, майонез – упаковка 300 г, соль по вкусу.

По данным Госстата, по состоянию на начало ноября 2017 года продукты стоили так: отварной картофель – 5,7 грн за килограмм, или 3,4 грн за 600 г, отварная морковь – 6,4 грн за килограмм, или 1,6 грн за 250 г, лук – 5 грн за килограмм, или 1 грн за 200 г, вареная колбаса – 74,8 грн за килограмм, или 44,9 грн за 600 г, яйца – 23,8 грн за десяток, или 19 грн за 8 шт.

На консервацию и майонез мы потратили: солено-маринованные огурцы – 24,3 грн за 500-граммовую баночку, консервированный зеленый горошек – 23,6 грн за 425-граммовую жестянку, майонез – 12,4 грн за 300-граммовую упаковку.

То есть в 2017 году приготовление почти 3 кг салата Оливье, которых будет достаточно для большой семьи из 8 человек, обошлось нам в 130,2 грн.

За год, уже в 2018-м, по средним в Украине ценам мы платим: отварной картофель – 6,5 грн за килограмм, или 3,9 грн за 600 г, отварная морковь – 12,1 грн за килограмм, или 3 грн за 250 г, лук – 10,5 грн за килограмм, или 2,1 грн за 200 г, вареная колбаса – 91,2 грн за килограмм, или 54,7 грн за 600 г, яйца – 24,9 грн за десяток, или 19,9 грн за 8 шт.

На консервацию и майонез из семейного бюджета мы потратим: на солено-маринованные огурцы – 35,2 грн за 500-граммовую баночку, консервированный зеленый горошек – 32,4 грн за 425-граммовую жестянку, майонез – 15 грн за 300-граммовую упаковку.

То есть в 2018 году, за два месяца до новогодних праздников, приготовление почти 3 кг салата Оливье будет стоить нам 166,2 грн. За год салат подорожал на 36 грн, или почти на 28%.