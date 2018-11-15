Для завершения строительства объездной дороги вокруг Рени потребуется ещё 7 миллионов гривен

Служба автомобильных дорог в Одесской области заключила договор с ООО «Ростдорстрой» стоимостью 7 миллионов 219 тысяч 577 гривен на завершения строительства объездной дороги в обход города Рени.

Тендер на строительство автомобильной дороги общего пользования «Обход города Рени» с мостовым переходом через железнодорожные пути на сумму в 289 миллионов 29 тысяч 44 гривны «Ростдорстрой» выиграл в декабре 2016 года. Завершить работы планировали к концу 2018-го, однако теперь смету понадобилось увеличить.

В документации тендерных торгов говорится, что в зимний снежный период 2017-2018 годов наблюдалось повышение уровня грунтовых вод и на некоторых участках возникло переувлажнения почвы. Теперь для завершения строительства нужно заменить переувлажнённую почву, усилить дорожную одежду георешёткой, создать дополнительное русло сброса избыточной воды.

Отметим, ранее Служба автомобильных дорог в Одесской области утверждала, что построенные водопропускные сооружения (под автомобильной дорогой, которая строится) обеспечивают в полной мере водоотвод паводковых вод из балок Баланешты и Бужор. В 2016 году при корректировке проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги «Обход города Рени» были выполнены гидрологические изыскания и расчёты, которыми был учтён водосбор балок.

Несмотря на победные реляции одесских областных чиновников, в Одесской области с ремонтом и реконструкцией дорог, особенно местных не все так гладко. Согласно информации, которую обнародовало Министерство инфраструктуры Украины, Одесская область входит в группу областей-аутсайдеров по освоению средств Дорожного фонда. На 1 октября было освоено 52% выделенных средств.