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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Мусорные баки в одесских парках хотят камуфлировать искусственным газоном

Категория: Новости

Мусорные баки в одесских парках хотят камуфлировать искусственным газоном

Одесское КП «Горзелентрест» предлагает поместить контейнеры для сбора мусора в парках и скверах в специальные боксы, имитирующие газонную траву.

Идею вынесли на обсуждение горожан на страничке предприятия в Facebook. Опрос будет завершен через 5 дней.

Большинство (78%) горожан идею одобрили. Некоторые, впрочем, высказывают опасения, что покрытие боксов будет быстро пачкаться и его придётся часто менять, что может потребовать существенных расходов. Также звучат мнения о том, что маскировать мусорные баки нелогично, ведь их должно быть видно издалека - затем, чтобы горожане выбрасывали мусор именно в них, а не раскидывали по зелёным зонам.



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