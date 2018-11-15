Мусорные баки в одесских парках хотят камуфлировать искусственным газоном

Одесское КП «Горзелентрест» предлагает поместить контейнеры для сбора мусора в парках и скверах в специальные боксы, имитирующие газонную траву.

Идею вынесли на обсуждение горожан на страничке предприятия в Facebook. Опрос будет завершен через 5 дней.

Большинство (78%) горожан идею одобрили. Некоторые, впрочем, высказывают опасения, что покрытие боксов будет быстро пачкаться и его придётся часто менять, что может потребовать существенных расходов. Также звучат мнения о том, что маскировать мусорные баки нелогично, ведь их должно быть видно издалека - затем, чтобы горожане выбрасывали мусор именно в них, а не раскидывали по зелёным зонам.