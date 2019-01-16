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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Кто отыщет пропавшего ребенка? ВИДЕО

Категория: Новости / Статьи


Кто отыщет пропавшего ребенка? ВИДЕО

И вот опять: после кратковременного затишья постпраздничные ленты социальных сетей встревожила новость – разыскивается пропавший мальчик 16-ти лет. К счастью, под этим постом вскоре появилась приписка о том, что ребенок найден и возвращен в семью. Однако так бывает, к сожалению, не всегда…

Согласно с международными конвенциями, термином «пропавший ребенок» обозначают любого ребенка возрастом до 18-ти лет, чье местонахождение неизвестно его родителям или опекунам.
По статистике ежегодно на Украине более 8-ми тысяч детей по разным причинам оказываются в розыске.
Чаще всего детей к этому подталкивают домашние обстоятельства.
Поводом для ухода из дома зачастую служат конфликты внутри семьи. У детей в подростковом возрасте большим авторитетом пользуются друзья и старшие товарищи, а попытки родителей ограничивать и воспитывать ребенка вызывают только протест и негатив. Практически каждый ребенок хотя бы раз угрожал своим родителям «уходом из дома», и порой родители предпочитают не воспринимать подобные слова всерьез. А в результате – тревога, поиски, бессонные ночи….
Возвращение блудного сына или дочери, слезы радости от того, что ребенок жив-здоров, примиряющие беседы и встречи с психологом – все это будет потом, самое главное, если ребенок пропал – отыскать, спасти, не дать оказаться в непоправимой ситуации.
Эффективность поиска пропавшего ребенка зависит от помощи общественности – чем больше людей знает о пропавшем ребенке, тем выше вероятность, что кто-то обладает информацией, которая поможет этого ребенка отыскать. Потому и пестрят страницы социальных сетей многочисленными «перепостами» фотографий юных искателей приключений с описанием особых примет и т.п. Но вот дальше что?
К счастью, в нашем городе сегодня существует некоммерческое объединение добровольцев, ставящее своей задачей поиск пропавших детей и подростков – Поисковый отряд «Преодолеем вместе».
Как и почему возникла необходимость в создании поискового отряда, какова специфика поисковой работы волонтеров? – на эти и другие вопросы отвечает автор идеи создания этой волонтерской организации председатель президиума Южноукраинской международной коллегии адвокатов Рубен Эдуардович Степанян.
– В начале весны 2018 года мне в руки попали статистические данные о пропавших детях. Они шокируют, поверьте. В силу своей адвокатской практики мне довелось досконально ознакомиться с деятельностью ювенальной превенции. И я знаю, что в официальных органах не только не хватает кадров для поиска детей, но и техническая оснастка оставляет желать лучшего. Руководствуясь принципом «если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо – сделай его сам», я решил создать на общественных началах собственный поисковый отряд.
И вот, с помощью друзей и единомышленников мне удалось сформировать структуру, включающую в себя несколько подразделений. Одно из них – собственно, поисковики; другое – парамедики; третье подразделение – IT-шники – люди, работающие с социальными сетями и номерами телефонов пропавших ребят, и четвертая группа – руководство отряда. Это, в первую очередь, командир отряда авиатор Вадим Громов – наш национальный герой–волонтер, перевозящий на своем самолете в зону АТО гуманитарную помощь, а также координаторы – Александр Сопельник и ваш покорный слуга. Капитан отряда – бывший врач реанимации Одесской областной больницы Вячеслав Королев, который отвечает за работу парамедиков, поскольку в составе каждой поисковой группы обязательно присутствует специалист, владеющий навыками неотложной медицинской помощи.

– Поисковые действия, работа медиков, IT-тишников, логистика – все это стоит денег, по нашим временам – немалых. Каковы ваши источники? Или вы выполняете заказы на коммерческой основе? Ведь всем в городе известно, что Рубен Степанян – успешный адвокат, чьими услугами пользоваться дорого и престижно.

– Наша гражданская позиция состоит в том, что оказание помощи попавшим в беду людям должно быть безвозмездным.Потому принципиальным вопросом для меня было создать финансово независимую команду энтузиастов, чтобы отсутствие средств не могло стать препятствием в осуществлении поисковой операции любой сложности. Исходя из этого, мне удалось собрать коллектив финансово состоявшихся людей, которые хотят и могут использовать собственный ресурс для поиска пропавших детей. Это, например, Виктор Зонис, журналист и ведущий «Третьего цифрового», а также генеральный директор канала Дмитрий Птяшко. Это шоумен Михаил Бейзерман, Ольга Решетняк, чемпионка мира по художественной гимнастике, главный тренер школы чемпионов; это сотрудники органов ювенальной превенции нашего региона; это именитые юристы Алексей Ершов, Ольга Русева, Артем Питомец, Ольга Личман, Марианна Манаенко, Александр Швец, Валентина Коваленко, Виктория Чебанова, Сергей Саинчин, психолог Татьяна Савкина и многие другие.
В целом сегодня в нашем отряде 1300 человек. Из них 44 – профессиональныепоисковики.

– Да, видно, что путь, который вам пришлось пройти от замысла до воплощения, был непростым. Команда серьезная. Каковы же результаты?

– Действительно, я исходил из того, что факультативно заниматься поиском людей, а тем более детей – преступно, здесь должен быть профессиональный подход. Вот, скажем, я – адвокат с двадцатишестилетним стажем, провел бесчисленное множество уголовных дел. Соответственно, у меня уже сформировался алгоритм мышления такой же, как у следователя или оперативника. Опыт приносит плоды: из десяти найденных нами беглецов во всех случаях мне удалось правильно определить версии побега и пути поиска.
Разумеется, к нам обращались за помощью и другие люди, но там ситуация разрешилась благополучно еще до нашего вмешательства.

– Итак, вы, люди, обремененные ответственностью за собственный бизнес, оставив свои дела, занимаетесь поисковой работой. В результате за неполных 8 месяцев вам удалось отыскать 10 пропавших детей. Наверняка у вас есть собственные наработки, секреты мастерства? Поделитесь, пожалуйста.

– Нет, секретов нет. Благодаря мониторингу сайта Главного управления Нацполиции в Одесской области мы получаем сводки о происшествиях. Узнав, что в семье пропал ребенок, мы связываемся с родителями, и, если они поручают нам поиски своего беглеца(что дает нам право доступа к персональным данным), мы собираем максимум сведений о социальных контактах ребенка и систематизируем их, и тогда командир отряда задает направление поиска. Не скрою, нам в поисках помогают агенты-осведомители, это классика жанра. Кроме того, всем известно, что с полицейскими ребята идут на контакт не всегда охотно, а мы в процессе неформального общения с друзьями пропавшего вызываем ребят на доверительную беседу. Так что в информационной сфере у нас большие успехи. Здесь нам часто помогают Вадим Тютюкин, служба новостей «Odessa.online» и Александр Назаренко. Остальное – дело техники. Хочу подчеркнуть, что в процессе работы мы обязательно координируем свои действия с оперативными органами, чтоб не создавать им помех, если окажется, что дело носит криминальный характер. А когда наши поиски успешно завершаются, руководство Нацполиции, в частности, Руслан Форостяк, интересуется нашими наблюдениями, почему этот ребенок ушел, к кому нужно принять меры – и реагирует.

– По какой бы причине ребенок не покинул родной дом, все равно, улица – агрессивная среда, и, наверное, очень важно, чтобы помощь подоспела как можно скорее?

– Да, мы стремимся к тому, чтобы сократить время поиска. Иногда нам приходится преследовать «бегуна» буквально по пятам, отставая от него буквально на один шаг. Но все равно – опыт побеждает.
А вот был случай, когда девочку, ушедшую из городской квартиры, нашли в одном из весьма отдаленных сел Саратского района. Не стану раскрывать вам, как мне удалось выйти на ее след, скажу лишь, что она – не первая «гостья» живущего в этом доме молодого холостяка. Интересно, что для того, чтобы вернуть несовершеннолетнюю девочку родителям, нам пришлось вломиться в дом силой, с помощью соседей-активистов. Сама она выходить не хотела. И это серьезный «звоночек» – не только родителям ребенка, но и всем нам.
Совет родителям: побег из дома (независимо от того, как быстро подросток вернулся домой) — это повод для разговора и переосмысления отношений с ребенком. И возможно, самостоятельных ресурсов у родителей для этого не хватит и стоит обратиться к профессиональным психологам за консультацией и поддержкой. Когда ребенок выйдет на связь или будет найден, не ругайте его за совершенный поступок, не тащите насильно домой, не угрожайте. Постарайтесь договориться о дальнейшем взаимодействии и об условиях его дальнейшей жизни (в зависимости от возраста и реальных условий, конечно).
Причины
Распространенные причины ухода детей из внешне благополучных семей: «Они меня не любят». «Меня дома не понимают». «Просто хотел гулять, а они не пускали». «Были проблемы в школе, а родители заставляли туда ходить». «Влюбилась в парня, а мама не разрешала с ним встречаться». «Меня наказывают за любой проступок». «Я уже большой, чтобы самому решать».
Побеги и уходы из дома бывают разные: с громкими угрозами со стороны подростка и хлопаньем дверьми и просто с тихим исчезновением. Иногда родителям даже не сразу становится очевидным: ребенка нет из-за того, что он сам решил не приходить домой, а не потому что с ним что-то случилось. И столкнувшись с такой ситуацией, родители чувствуют себя растерянными и не знают какие действия предпринять.
Алгоритм действий
Первое, что необходимо сделать, это попробовать связаться с ребенком всеми возможными способами: по его телефону, мессенджеру, аккаунту в сети. Уход часто бывает эмоциональным решением, и, возможно, получится уговорить ребенка вернуться, а уже дальше обсуждать, что произошло и как теперь быть.
После попыток связаться с ребенком необходимо обзвонить всех вам известных его друзей и знакомых. Стоит общаться не только с самими друзьями, но и с их родителями. Дети могут скрывать, например, факт нахождения беглеца у них дома.
Если же вашего ребенка нигде нет, то обязательно обращайтесь в полицию с заявлением о пропаже несовершеннолетнего. Постарайтесь понять, во что одет подросток, какие вещи у него могли быть с собой, чтобы сообщить данную информацию. Возьмите документы на ребенка и его фотографии для лучшей организации поиска. У вас обязаны принять заявление без ожидания 3 суток. Вы — на эмоциях, а полиция – это профессионалы, которые подскажут правильные шаги. И, конечно же, Поисковый отряд «Преодолеем вместе» всегда поспешит оказать вам помощь.

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Кто отыщет пропавшего ребенка? ВИДЕО
Кто отыщет пропавшего ребенка? ВИДЕО
Кто отыщет пропавшего ребенка? ВИДЕО
Кто отыщет пропавшего ребенка? ВИДЕО
Кто отыщет пропавшего ребенка? ВИДЕО
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