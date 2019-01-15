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  • Дата: Вчера, 11:30
Вчера, 11:30

Водителя сбившего двух девочек в Одесской области нашли повешенным

Категория: Новости

Водителя сбившего двух девочек в Одесской области нашли повешенным

  Вечером во вторник, 15 января, под Одессой неизвестный сбил двух девочек-подростков, бросил машину на месте ДТП и сбежал. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в селе Боково в Одесской области. Автомобиль "ГАЗ-24" на скользкой и неосвещенной дороге села сбил девочек 13 и 15 лет, которые шли по ходу движения транспорта. После аварии водитель сбежал, оставив на месте ДТП свой автомобиль.

Как стало известно, минувшей ночью он совершил самоубийство. Повешенным мужчину нашли родственники – сообщает источник в полиции.


Источник: КЕКС



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