Водителя сбившего двух девочек в Одесской области нашли повешенным

Вечером во вторник, 15 января, под Одессой неизвестный сбил двух девочек-подростков, бросил машину на месте ДТП и сбежал. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в селе Боково в Одесской области. Автомобиль "ГАЗ-24" на скользкой и неосвещенной дороге села сбил девочек 13 и 15 лет, которые шли по ходу движения транспорта. После аварии водитель сбежал, оставив на месте ДТП свой автомобиль.

Как стало известно, минувшей ночью он совершил самоубийство. Повешенным мужчину нашли родственники – сообщает источник в полиции.