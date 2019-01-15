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  • Дата: Вчера, 12:30
Вчера, 12:30

В Черноморске решили снести целый район разрушенных оползнем куреней

Категория: Новости

В Черноморске решили снести целый район разрушенных оползнем куреней

  На склонах под улицей Приморской в Черноморске ровняют с землей десятки куреней, которые за последние 2 года разрушил мощный оползень.

Отметим, что многие стихийно построенные домики рухнули сами и сползли в море после оползней в 2016-2017 годах. Те, что выстояли – покрылись толстыми трещинами и были буквально "выкорчеваны" из берега. Хозяева вывезли из них все ценное, все оставшееся вырвали и продали бездомные. Теперь искореженные развалины ровняют с землей экскаваторы.

Напомним, что мэрия Черноморска только в прошлом году выделила на укрепление берега под ул. Приморской более 68 млн. грн. В берег вбивают сваи, рядом на пляже строят бетонные подпорки, чтобы остановить движение грунта. Пока это не останавливает оползень.


Источник: УСИ Одесса



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