Мошенник выманил у дочери нардепа 140 тысяч

У несовершеннолетней дочери народного депутата Юрия Соловья телефонные мошенники выманили значительную сумму. Злоумышленники сообщили девочке, что ее родители попали в аварию, им срочно необходимы деньги. Средства нужно было передать таксисту, который должен был отвезти их в Одессу.

Известно, что ребенок, находясь в состоянии шока, вынес 87 500 гривен и 1575 евро из дома в Ивано-Франковске.

Депутат обратился к правоохранителям, после чего полиция разыскала таксиста в Ивано-Франковской области по пути в Одессу. У него изъяли всю сумму и потребовали объяснений.

Деньги Соловью вернули. Полиция открыла уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Также было отмечено, что таксист в сговоре с мошенниками не пребывал, а сами злоумышленники звонили из Одессы. Правоохранители их разыскивают.