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  • Просмотров: 69
  • Дата: Вчера, 13:30
Вчера, 13:30

Накануне христианского праздника – Крещения, спасатели Одессы напомнили о безопасности

Категория: Новости

Накануне христианского праздника – Крещения, спасатели Одессы напомнили о безопасности

  Накануне христианского праздника – Крещения, спасатели Одессы рассказали о том, как сделать традиционное водоомовение безопасным и полезным.

На сайте ГСЧС Одесской области обнародованы правила поведения пребывания на воде и льду.

В Одессе места для окунания на Крещение будут оборудованы на 3 пляжах: «Лузановка», «Ланжерон» и «Золотой берег». Всего же в области определено 46 официальных мест проведения мероприятий, на которых будет задействовано 157 спасателей и 33 единицы пожарно-спасательной техники.

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Накануне христианского праздника – Крещения, спасатели Одессы напомнили о безопасности
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Источник: Одесская Правда



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