Накануне христианского праздника – Крещения, спасатели Одессы напомнили о безопасности

Накануне христианского праздника – Крещения, спасатели Одессы рассказали о том, как сделать традиционное водоомовение безопасным и полезным.

На сайте ГСЧС Одесской области обнародованы правила поведения пребывания на воде и льду.

В Одессе места для окунания на Крещение будут оборудованы на 3 пляжах: «Лузановка», «Ланжерон» и «Золотой берег». Всего же в области определено 46 официальных мест проведения мероприятий, на которых будет задействовано 157 спасателей и 33 единицы пожарно-спасательной техники.